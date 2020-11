Milano, imbrattati i murales dedicati ai sanitari dell’ospedale Sacco

Pd Milano: "Gesto così vile non si ha coraggio di rivendicarlo"

L'episodio è stato condannato anche dal Pd di Milano. "Chi ha agito per deturpare un murale realizzato per ringraziare medici e infermieri per ciò che fanno ogni giorno, lo ha fatto nella notte. Lo ha fatto nascondendosi, perché un gesto così vile non si ha il coraggio di rivendicarlo", ha detto la segretaria Silvia Roggiani. "La nostra città, Milano, non smetterà mai di dire grazie a chi lavora, giorno e notte, in modo eroico. E per fortuna - conclude - non ha bisogno di nascondersi per farlo".