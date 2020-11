Incidente a Monza, auto si ribalta: muore 36enne, illeso il figlio

Secondo i primi accertamenti della Polizia Locale, la vittima, per cause ancora in via di accertamento, ha urtato un'altra auto guidata da un 58 enne per poi uscire di strada e ribaltarsi più volte

Tragico incidente stradale ieri pomeriggio a Monza. Un uomo di 36 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro tra la sua auto e un altro veicolo che procedeva nel medesimo senso di marcia. A bordo della vettura della vittima c’era anche il figlio di 5 anni, rimasto illeso.

La dinamica

Secondo i primi accertamenti della Polizia Locale di Monza, intorno alle 17 l’uomo, per cause ancora in via di accertamento, ha urtato un'altra auto guidata da un 58enne, per poi uscire di strada e ribaltarsi più volte. A seguito dell'impatto il 36enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo dopo aver sfondato il parabrezza ed è stato investito dalla sua stessa vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il secondo automobilista, colto da un malore, è stato trasportato al San Gerardo di Monza per un controllo.