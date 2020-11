Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 8.919 i nuovi positivi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19%. Crescono i ricoveri sia in terapia intensiva che negli altri reparti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:04 - In Lombardia 8.919 nuovi positivi su 46.781 tamponi

Sono 8.919 i nuovi positivi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19%. Crescono i ricoveri sia in terapia intensiva (+22, 392 in totale) che negli altri reparti (+335, 4.033). La città metropolitana di Milano resta la zona più colpita con 3.730 nuovi positivi, di cui 1.553 a Milano città, ma continuano a crescere i contagi nelle province di Monza e Brianza (1.207) e Varese (1.202).