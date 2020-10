Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Il Comune aveva inviato nei giorni scorsi una lettera, a tutte le famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici accessori - spiega l'assessore all'Istruzione Giusy Molinari - chiedendo di dare comunicazione all'ufficio Istruzione qualora fossero stati accertati casi di positività al tampone per il Covid-19"

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 8.960 nuovi casi.

A partire da ieri e per i prossimi 14 giorni, a Lodi è stato sospeso il trasporto scolastico per i 34 bambini che frequentano la scuola primaria Pascoli e usufruiscono della Linea 2. La decisione è stata presa dopo che, al Comune di Lodi, è arrivata la segnalazione di positività al Covid-19 di un minore iscritto al servizio. "Il Comune aveva inviato nei giorni scorsi una lettera, a tutte le famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici accessori - spiega l'assessore all'Istruzione Giusy Molinari - chiedendo di dare comunicazione all'ufficio Istruzione qualora fossero stati accertati casi di positività al tampone per il Covid-19. La prontezza con cui il genitore del minore che frequenta la primaria Pascoli ci ha segnalato la sua particolare situazione, ci ha permesso di sospendere tempestivamente il servizio di trasporto e di avvisare tutte le famiglie interessate che dovranno sottoporre i propri figli alla misura dell'isolamento. Lo scuolabus della Linea 2 è già stato igienizzato e sanificato".