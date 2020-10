Gallarate, contraffazione: sequestrati profumi per 100mila euro

A Gallarate, in provincia di Varese, oltre duemila profumi contraffatti dal valore di mercato di circa 100mila euro, sono stati sequestrati a seguito di un controllo della polizia e della guardia di finanza, tra un'auto e un garage usato come magazzino. Un 30enne e un 50enne sono stati denunciati per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Le indagini

I due uomini sono stati sorpresi all'interno di un parcheggio di Gallarate nel momento in cui il 30enne aveva appena ceduto una scatola di cartone colma di profumi palesemente contraffatti al 50 enne.