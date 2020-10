Milano, atti osceni in parco di Villa Scheibler: arrestato 70enne

L’anziano toccava davanti a un gruppo di bambini, di fronte all’area giochi in via Invernizio, nel quartiere di Quarto Oggiaro. Gli agenti lo hanno sorpreso ieri pomeriggio durante l’atto

Un uomo di 70 anni è stato arrestato dalla polizia per atti osceni perché si stava masturbando davanti a un gruppo di bambini in un parco di Milano. Alle 16.25 il pensionato si è presentato al parco di Villa Scheibler in via Invernizio, nel quartiere di Quarto Oggiaro, e ha iniziato a toccarsi di fronte all'area giochi dei minori. I genitori hanno tentato di allontanarlo ma senza successo, così hanno chiamato gli agenti che lo hanno sorpreso mentre era ancora intento