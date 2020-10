Perseguita suore a Monza, divieto di avvicinamento per 71enne

Un uomo di 71 anni è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a due suore e al convento a Monza dove risiedono per stalking.

La vicenda

A quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo per circa due anni si è presentato quasi ogni sera sotto la finestra dell'una o dell'altra religiosa, gridando frasi oscene e masturbandosi. L'uomo poi perseguitava le sue vittime per telefono, seguendole nei loro spostamenti e si presentava in chiesa durante le funzioni a cui le due suore partecipavano. Lo scorso settembre le due donne hanno sporto denuncia ai carabinieri, che hanno fatto partire le indagini e sorpreso l'uomo in flagranza. Le due religiose hanno spiegato ai militari di non aver denunciato prima le molestie nella speranza di una redenzione da parte dell'uomo.