Rapina all’Esselunga di Cologno Monzese, banditi rubano 5mila euro

Un gruppo di malviventi ha preso d’assalto un furgone portavalori giunto per rifornire di denaro il supermercato di Viale Lombardia. Ferito una guardia giurata, colpita alla testa dai banditi. Indagano i carabinieri

Intorno alle 7:30 di questa mattina, un gruppo di banditi ha preso d’assalto un furgone portavalori giunto all’Esselunga di Cologno Monzese, alle porte di Milano, per rifornire di denaro il supermercato. I malviventi, armati di pistola, hanno bloccato le guardie giurate e portato via circa 5mila euro in contanti. A darne notizia è Fanpage.

Ferito un vigilante

Stando a una prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Sesto San Giovanni, giunti sul posto per i rilievi, i rapinatori avrebbero colto di sorpresa le guardie all’arrivo del furgone nel negozio di Viale Lombardia. Dopo averli minacciati, hanno colpito alla testa uno dei vigilanti. Poi hanno preso il denaro e sono fuggiti a bordo di un’auto. I militari stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

L’uomo rimasto ferito, un 32enne, è stato soccorso sul posto dall'equipaggio di un'ambulanza della croce bianca. Le sue condizioni non sono gravi.