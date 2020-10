Milano, danneggiava le auto e aveva cinque coltelli da cucina

La vicenda è accaduta ieri sera in via Osoppo quando, verso le 20:30, la polizia ha notato un uomo rigare delle vetture parcheggiate. In manette un 33enne

Un uomo di 33 anni, pregiudicato, è stato arrestato a Milano dopo essere stato sorpreso a danneggiare delle auto in sosta e poi, al momento della perquisizione, è stato trovato in possesso di cinque coltelli da cucina.

La ricostruzione dei fatti

La vicenda è accaduta ieri sera in via Osoppo quando, verso le 20:30, la polizia ha notato un uomo rigare delle vetture parcheggiate. Nessuno è rimasto ferito o contuso. Il vandalo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato e porto d'armi illegale.