Covid Milano: Ats attiva portale Cor, dedicato a cittadini positivi

Ats Milano ha annunciato l'attivazione del portale “Milano COR”, dedicato ai cittadini ai quali è stata segnalata la positività al tampone per Covid 19. L'iniziativa, si legge in una nota, nasce "in un momento molto difficile per l’elevato e crescente numero di nuovi contagi che interessa l’area metropolitana milanese". (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - MAPPE - AGGIORNAMENTI A MILANO)

Il portale Milano Cor

Attraverso il portale, sarà possibile prenotare online il tampone da effettuare dopo il periodo di isolamento; anche l'esito del test sarà disponibile online. I cittadini coinvolti dall'iniziativa "riceveranno un SMS - prosegue la nota - attraverso il quale potranno registrarsi al portale ed ottenere così informazioni, consigli e servizi per essere supportati durante il periodo di isolamento a cui devono sottostare".

Attraverso il sito si potranno avere istruzioni sulle modalità dell’isolamento domiciliare, segnalare i dati anagrafici di eventuali conviventi che dovranno rimanere in quarantena e si potrà compilare un diario in cui segnalare l’insorgenza di eventuali sintomi.