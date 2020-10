Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I ricoverati in terapia intensiva sono 123 in totale, 10 in più rispetto a lunedì, mentre le persone in cura presso altri reparti ospedalieri sono 1.268, più 132

A fronte di 21.726 tamponi eseguiti, sono 2.023 i casi di Coronavirus accertati ieri in Lombardia. Di questi 78 sono risultati “debolmente positivi’, mentre altri sette sono stati rilevati a seguito di test sierologico. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

9:58 - Pesenti: “In Lombardia grande riserva posti intensiva”

"Abbiamo una grande riserva di posti. Penso che noi in Lombardia possiamo arrivare a 1.400 posti di terapia intensiva. Sarebbe una scelta molto difficile, emergenziale, dedicarli tutti al Covid come abbiamo fatto a marzo. Per fare questo bisogna bloccare tutta l'attività degli ospedali. Come sappiamo ci sono anche altri malati". Così il prof. Antonio Pesenti, direttore della rianimazione del Policlinico di Milano e coordinatore dell'Unità di Crisi per le terapie intensive della Regione Lombardia, ad Agorà Rai Tre, sulle terapie intensive in Lombardia.

9:30 - In Lombardia 2.023 casi su 21.726 tamponi

La provincia più colpita è sempre quella di Milano, con 1.054 nuovi casi, di cui 515 a Milano città, seguita da Varese (245), Monza e Brianza (123) e Brescia (101).