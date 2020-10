Como, nascondeva in auto denaro per contrabbando sigarette: denunciato

Nascondeva in un doppio fondo ricavato nella sua auto 90mila euro e 41mila franchi da utilizzare per il contrabbando di sigarette in Svizzera. Un pregiudicato è stato scoperto e denunciato per riciclaggio dalla guardia di finanza durante un controllo nei pressi di Villa Guardia, in provincia di Como. La vettura sulla quale si trovava l'uomo è stata fermata e poi fatta esaminare dai tecnici dei Baschi verdi, che hanno anche impiegato l’unità cinofila. In un vano creato ad hoc dietro il cruscotto, i militari hanno rinvenuto le banconote, che secondo lo stesso fermato sarebbero state poi usate per acquistare sigarette di contrabbando oltre confine.