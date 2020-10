Incidente Milano, automedica per prelievi organi contro auto: 4 feriti

È successo n via Alessio Olivieri. L’automedica era diretta da Pavia all’ospedale San Carlo per prelevare un organo da trapiantare. Un medico e un altro componente dell’equipe sono stati trasportati al Niguarda. Lesioni gravi per il conducente dell’auto e un’altra persona a bordo dell’altro mezzo

Un'automedica diretta da Pavia all'ospedale San Carlo per prelevare un organo che doveva essere trapiantato è rimasta coinvolta la notte scorsa nello scontro con un'altra vettura in via Alessio Olivieri a Milano. A rimanere ferito in modo più grave un medico che è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, così come un altro componente dell'equipe. Lesioni lievi per il conducente dell'altra vettura e un'altra persona che si trovava a bordo dell'auto medica.