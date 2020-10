Covid, Pregliasco: “La situazione in Lombardia è esplosiva”

Il coprifuoco in Lombardia "è necessario perché la situazione è esplosiva. Ne abbiamo parlato nel Comitato tecnico scientifico della Regione Lombardia venerdì scorso e avevamo già fatto presente al presidente Attilio Fontana questa esigenza, in considerazione della situazione che nella regione è esplosiva". A dirlo Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano durante il programma "L'imprenditore e gli altri" su Cusano Italia Tv (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA E A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).

"Sistema contact tracing è alla canna del gas"

"Ormai il sistema del contact tracing in diversi contesti italiani ma in particolare in Lombardia, nel Milanese e in altre province, è alla canna del gas, non si riesce piu' a gestirlo", ha detto Pregliasco intervistato da Radio Popolare. Pregliasco ha spiegato che "non si riesce piu' a gestirlo per la diffusione naturale del virus che fa il suo sporco mestiere e cerca di replicarsi in tutte le occasioni dei contatti. E noi per una riduzione della percezione del rischio, per situazioni che non hanno immediatezza di gravità, si abbassa la guardia perche' e' vero, questo virus determina nella stragrandissima maggioranza dei casi malattie banali o infezioni di fatto inapparenti, questa è la sua forza".