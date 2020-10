Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Il coprifuoco è la soluzione migliore, presa anche da altri paesi, per combattere l'aumento dei contagi", così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 1.687 nuovi contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:19 - Attilio Fontana: "Coprifuoco soluzione migliore, presa da altri paesi"

"Cercare di dare un colpo a una delle cause del contagio che è ripartito e che risiede negli assembramenti, nelle movide, nelle feste, negli incontri in pubblico, nelle piazze, cose che purtroppo non si riescono a controllare perchè non riusciamo ad avere un numero sufficienti di polizia, di agenti e credo che la soluzione migliore possa essere questa, tanto è vero che è stata presa in altri paesi", così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha spiegato cosa ha portato la Regione e i Comuni a chiedere il coprifuoco al Governo.



7:14 - Attilio Fontana: "Non abbiamo assunto medici per colpa legge nazionale"

"Se avessimo più autonomia avremmo assunto quando forse c'era disponibilità maggiore perché la regione aveva la necessità di assumere e aveva le risorse per farlo senza mettere in difficoltà il proprio bilancio. Non lo abbiamo potuto fare per colpa di una legge nazionale che ci bloccava le cifre per i dipendenti, adesso è tardi perché li cercano tutti i medici, ce ne sono pochi ed è difficile assumerli": lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana a Quarta Repubblica su Rete4. "Abbiamo fatto concorsi, abbiamo fatto un bando per 1.600 infermieri e - ha proseguito Fontana - hanno risposto in poche decine. Abbiamo cercato di assumere medici, ma non ci sono medici disposti a essere assunti, forse bisognerebbe rivedere le politiche che sono state tenute in questi anni circa i numeri chiusi in medicina e la riduzione delle assunzioni".



7:08 - Sospese prenotazioni non urgenti al San Gerardo di Monza

Il Cup dell'Ospedale San Gerardo ha deciso la sospensione della prenotabilità delle prestazioni in priorità D, P e dei controlli per tutte le Unità Operative, a esclusione di Ematologia, Oncologia, Radioterapia, Nefrologia, Medicina Nucleare, Senologia, Psichiatria, Neuropsichiatria. Lo ha reso noto lo stesso ospedale Monzese tramite nota.