Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

9:36 - Giulio Gallera: "Criticità a Milano ma tracciamento lombardo importante"

"La situazione della città di Milano è quella un po' difficile ma stiamo lavorando anche su questa e il numero dei tamponi fatto, paragonato al numero di asintomatici dimostra che il tracciamento il Lombardia è importante, solido e sta dando risultati significativi". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera a 24mattino in onda su Radio24. "Noi tracciamo. C'è una situazione di criticità nella città di Milano, nell'Ats di Milano che negli ultimi giorni ha avuto ogni giorno tra i 1.300 e 1.400 nuovi positivi. Vuol dire ogni giorno fare 10mila telefonate, è comprensibile. Noi abbiamo potenziato il contact tracing della città di Milano da 40 a 200 unità, ma evidentemente se continuiamo ad avere 1.300-1.500 casi nella città di Milano questo mette in sofferenza". Proprio per questo "stiamo adottando misure restrittive perché se è vero che il virus oggi sta colpendo persone più giovani e le persone gravi ricoverate sono molto meno, se non interveniamo sulla situazione della diffusione il sistema andare sempre più in crisi".