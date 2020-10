Rapinò farmacia a Milano, arrestato grazie alle telecamere

Il colpo è stato messo a segno lo scorso 4 ottobre in via Porpora. Il modus operandi ha convinto gli investigatori del Nucleo Operativo della compagnia Milano Duomo che potesse trattarsi di un 44enne già noto per precedenti specifici

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver rapinato la farmacia di via Porpora a Milano lo scorso 4 ottobre. Quel giorno aveva fatto irruzione nell’esercizio e, dopo aver avvicinato alle spalle la dipendente, l'aveva minacciata facendole intendere di essere armato. In questo modo si è fatto consegnare l'incasso di giornata, 250 euro. Il modus operandi ha convinto gli investigatori del Nucleo Operativo della compagnia Milano Duomo che potesse trattarsi del 44enne, già noto per precedenti specifici. La conferma è arrivata grazie alle immagini riprese dal sistema di sorveglianza della farmacia e lungo la strada percorsa durante la fuga. Sono in corso indagini per accertare se l'uomo abbia commesso altri colpi dello stesso tipo.