Coronavirus Milano, Pregliasco: “Possibile lockdown a Milano”

“Bisognerà, io temo, fare delle ulteriori restrizioni, sperabilmente localizzate, legate all'individuazione di focolai particolari e magari lockdown di un quartiere, di un contesto. È già successo a La Spezia, a Latina, a Roma nel recente passato e purtroppo è qualcosa che dobbiamo tenere in conto come opzione". Lo ha dichiarato il virologo Fabrizio Pregliasco, che non esclude un lockdown della città di Milano: "Potrebbe essere possibile. Immaginiamolo come scenario. Lo ha fatto Boris Johnson in Inghilterra per le principali città, ma anche la Francia lo sta immaginando. Purtroppo non vedo perché noi dovremmo essere esentati. Bisogna vedere l'evoluzione di questi giorni, di questo weekend e da lì decidere il da farsi" (DIRETTA – MAPPE E GRAFICI - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA).