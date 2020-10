Bresso, rapina minorenne e poi minaccia barista: bloccato

In manette un uomo di 26 anni. Per lui è stato disposto per stamani il processo per direttissima

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bressi, nel Milanese, perché prima ha rapinato un 16enne e poi, ancora con la refurtiva in tasca, ha creato scompiglio in un bar minacciando il titolare.

La vicenda

È accaduto ieri sera a Bresso, alle porte di Milano: intorno alle 17.30 il 26enne ha aggredito il minorenne per strada, in via Dante, portandogli via il cellulare e una catenina e colpendolo infine con una testata. Poco dopo è stato rintracciato in un bar in piazza Italia dove aveva minacciato di morte il titolare e rotto delle suppellettili e il registratore di cassa. Per lui è stato disposto per stamani il processo per direttissima.