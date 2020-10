Incidente tra un'auto e un monopattino nel Comasco: ferito 17enne

Questo pomeriggio il giovane è stato investito da una Fiat 500 in via Kolbe a Mariano Comense. Il Ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice giallo

Un ragazzo di 17 anni che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Mariano Comense. Il giovane è stato investito da una Fiat 500 in via Kolbe, inizialmente le sue condizioni sembravano critiche, tanto che l'allarme ai soccorritori era scattato in codice rosso, ma il 17enne si è ripreso ed è stato trasportato, cosciente, all'ospedale in codice giallo.