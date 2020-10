Covid Milano, ipotesi misure: proposta di Regione Lombardia al Cts

Il direttore generale dell'assessorato al Welfare della Lombardia, Marco Trivelli ha inviato una lettera al Comitato Tecnico scientifico regionale con un "ventaglio di proposte" per contrastare la diffusione del coronavirus (LA DIRETTA - MAPPE - AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA).

“Ventaglio di proposte”

Dopo le indiscrezioni che per Milano fra le proposte ci sia la possibilità di chiudere i bar alle 18, la didattica a distanza per le scuole superiori e l'aumento dello smartworking, Trivelli in una nota ha specificato che "il documento citato, di natura tecnica e sottoposto a vincolo di riservatezza, contiene un ventaglio di proposte che il gruppo di lavoro denominato "Commissione Indicatori" ha elaborato ad uso del Comitato Tecnico Scientifico, quale materiale istruttorio per la riunione odierna. Non si tratta, quindi, né di orientamenti già stabiliti né tanto meno di decisioni già assunte".