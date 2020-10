Coronavirus, in Lombardia 696 positivi su 13.934 tamponi

Sale a 52 il numero di ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto al giorno precedente. La provincia di Milano si conferma la più colpita con 363 casi di cui 184 nel capoluogo

Con 13.934 tamponi effettuati sono 696 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale del 4,9%, in calo rispetto al 6,6% di ieri. Sale a 52 il numero di ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto al giorno precedente, e a 463 negli altri reparti con un incremento di 30 pazienti, mentre il numero complessivo dei decessi è arrivato a 16.988, tre in più. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

La distribuzione territoriale

Per quanto riguarda le province, quella di Milano si conferma la più colpita con 363 casi di cui 184 nel capoluogo. Sono stati segnalati 52 casi a Varese, 45 a Bergamo, 44 a Brescia , 41 a Monza, 34 a Lecco, 31 a Pavia 26 a Como, 11 a Lodi, 11 a Cremona, 4 a Sondrio e 3 a Mantova.