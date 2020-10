Tragedia a Entratico, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 19 anni è morto attorno all'una della notte scorsa in un incidente stradale avvenuto lungo via Nazionale. Da quanto appreso, la sua auto, una Renault Clio, è andata a sbattere contro il muro di recinzione di una casa. Vani i soccorsi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.