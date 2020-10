Coronavirus, in Lombardia 983 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Dei nuovi casi 501 sono stati segnalati in provincia di Milano, di questi 258 in città. Sale il numero dei ricoverati con 44 persone in terapia intensiva, tre più di ieri, e 371 negli altri reparti, dieci in più di ieri

Sono 983 i nuovi contagi registrati nelle ultime ore in Lombardia su 25.623 tamponi effettuati, pari al 3,8%. Dei nuovi casi 501sono stati segnalati in provincia di Milano, di questi 258 in città. Sale il numero dei ricoverati con 44 persone in terapia intensiva, tre più di ieri, e 371 negli altri reparti, dieci in più di ieri. Si è registrato un decesso che porta il totale complessivo a 16.980. Per quanto riguarda le altre province, 108 casi si sono registrati in quella di Monza, 107 a Varese, 49 a Bergamo, 45 a Brescia 34 a Como, 32 a Pavia, 10 a Lecco, 8 a Lodi, 7 a Cremona e 6 a Sondrio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)