Milano, crollo parziale di due cantine: evacuate circa 180 persone

Circa 180 persone sono state evacuate a causa di un crollo parziale di due cantine di altrettanti palazzi in via Santa Sofia, una zona centrale di Milano. A lanciare l'allarme, intorno alle 16:30, è stato il portiere dello stabile che ha chiamato i vigili del fuoco i quali dopo un sopralluogo hanno deciso per l'evacuazione. Sul posto sono giunti anche gli uomini del 118 e della protezione civile. Un altro edificio, situato allo stesso numero civico e in prossimità dei lavori della M4, era già stato evacuato lo scorso 17 giugno sempre per un cedimento. A differenza della volta scorsa, oggi non erano in corso perforazioni o lavorazioni. Resta quindi da valutare la ragione dell'abbassamento di un metro e mezzo di un area di circa 15 metri quadrati.