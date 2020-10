Melegnano, vietava a compagna di uscire e usare smartphone: arrestato

Un uomo di 28 anni, residente a Melegnano in provincia di Milano, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Lodi. I carabinieri di Melegnano lo hanno rintracciato ieri contestandogli le accuse riguardanti la sua ex compagna, a cui, secondo le accuse, nel periodo dall'aprile 2019 al settembre 2020 ha impedito di uscire e di usare social e cellulare. L'uomo è stato rintracciato a Carpiano e ora si trova in carcere a Lodi.

Le minacce

L'uomo, un pregiudicato di origini marocchine, a quanto si è appreso sin dall'inizio della relazione sarebbe stato solito minacciare la donna di morte e insultarla "proibendole anche di uscire di casa e di adoperare il cellulare e i social network - spiegano i carabinieri -. Da aprile 2019 però i comportamenti dell'uomo erano diventati sempre più violenti e per questo motivo la donna aveva trovato il coraggio di denunciare ai carabinieri quanto stava subendo riuscendo ad interrompere la relazione".