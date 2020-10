Brescia, detenuto percepiva reddito di cittadinanza: tre indagati

Un uomo, detenuto agli arresti domiciliari in un comune della Bassa Bresciana, risulta indagato con l'accusa di aver percepito il reddito di cittadinanza nonostante fosse il regime di detenzione. Sono indagate anche la moglie dell'uomo, condannato in via definitiva per reati relativi alla droga, e una dipendente di uno sportello Caf Acli.

Le accuse

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva firmato le pratiche per conto del marito omettendo che fosse detenuto e senza presentare i redditi dei figli presenti in casa. Il tutto, secondo la Procura di Brescia, con il via libera della dipendente del Caf Acli. A quanto si apprende, il detenuto ha già percepito oltre settemila euro.