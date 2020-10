Elms, 4 ore di Monza 2020: gli orari del weekend

Al via ci saranno un totale di 34 vetture: la tappa italiana è anche decisiva per il titolo nella classe LMP2

L’European Le Mans Series torna protagonista in Italia con la 4 Ore di Monza, in programma questo weekend sul circuito brianzolo che rimarrà a porte chiuse. Al via ci saranno un totale di 34 vetture: la tappa italiana è anche decisiva per il titolo nella classe LMP2. Filipe Albuquerque e Philip Hanson guidano con un bottino rassicurante di 68 punti, mentre al secondo posto ci sono i loro compagni di squadra Alex Brundle-Will Owen-Job van Uitert con 39 punti. Situazione quasi simile anche tra le LMP3.

Il programma

Questo il programma: venerdì 9 ottobre ore 9:30 prove libere 1 (90 minuti); 15:30 prove libere, piloti Bronze (30 minuti). Sabato 10 ottobre ore 9 prove libere 2 (90 minuti); 13:40 qualifiche, Lmgte (10 minuti); 14 qualifiche, Lmp3 (10 minuti); 14:20 qualifiche, Lmp2 (10 minuti). Domenica 11 ottobre ore 11 gara (240 minuti).