Coronavirus, sequestrati 1,6 milioni di mascherine a Ponte Chiasso

La Guardia di finanza ha sequestrato un milione e 650 mila mascherine facciali monouso a Ponte Chiasso, in provincia di Como. Si tratta di articoli fabbricati in Cina, in arrivo dall'Olanda e privi di indicazioni relative all'origine. "Dopo una preliminare verifica documentale - spiegano la Fiamme gialle, che hanno bloccato la merce alla frontiera - si è proceduto al controllo che ha consentito di accertare l'assenza di evidenti e precise indicazioni circa l'origine cinese. Si è quindi proceduto al sequestro cautelare amministrativo".