Spaccio di droga in centro a Monza, cinque arresti

Quattro uomini sono stati portati in carcere mentre una donna è stata posta ai domiciliari. Secondo quanto appreso il gruppo operava tra le zone della Stazione F.S., in corso Milano, e Largo Mazzini

Una rete di spaccio al dettaglio nel centro di Monza è stata smantellata dai carabinieri della compagnia cittadina, che hanno seguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (emessa dal gip del tribunale di Monza) per quattro uomini e agli arresti domiciliari per 1 donna, ritenuti responsabili della rete di spaccio. Secondo quanto si è appreso, il gruppo operava tra le zone della Stazione F.S., in corso Milano, e Largo Mazzini. I soggetti sono accusati, in particolare, di aver gestito un giro di spaccio di cocaina ed eroina, e di averla venduta anche a minorenni.

Le indagini

A far scattare le indagini dei militari è stata la denuncia di un uomo, che ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine dopo aver scoperto la tossicodipendenza della figlia minorenne.