Treviolo, scoperto oculista abusivo: sequestrato lo studio

Sequestrato a Treviolo, in provincia di Bergamo, uno studio medico abusivo dove un uomo, risultato in possesso solo del diploma di ottico, si spacciava per oculista. La guardia di finanza di Bergamo ha dato esecuzione a un decreto emesso dal tribunale di Bergamo che dispone il sequestro preventivo di 227 mila euro, corrispondenti al presunto profitto del reato derivante dall'esercizio abusivo della professione medica, trovati in contanti in una cassaforte.