Trovato cadavere in un ristorante di lusso dismesso del Lecchese

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto all'interno di Villa Ciardi di Barzago (Lecco), ex ristorante di lusso della Brianza lecchese, ora dismesso e all'asta. Dentro l'edificio negli ultimi tempi si rifugiano senza dimora e tossicodipendenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Merate (Lecco), che indagano per risalire all'identità della vittima, e l'anatomopatologo Paolo Tricomi per i primi accertamenti. La Procura di Lecco ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso.