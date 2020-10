Bergamo, lite per parcheggio: uomo muore per malore

L'altro uomo, di 54 anni, è stato curato sul posto per un forte stato di agitazione. Sono Intervenuti un ambulanza, un elicottero e i carabinieri

Questa mattina un uomo di 70 anni è morto nel parcheggio di un supermercato di Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo. La tragedia è avvenuta nel corso di un'animata lite per via di un parcheggio.

Arresto cardiocircolatorio

L'uomo ha avuto un arresto cardiocircolatorio ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118. L'altro uomo, di 54 anni, è stato curato sul posto per un forte stato di agitazione. Sono Intervenuti un ambulanza, un elicottero e i carabinieri.