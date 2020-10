Milano, arrestato spacciatore in stazione: girava in monopattino

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un senegalese di 33 anni per possesso di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio nei pressi della stazione centrale. I poliziotti, durante un servizio di vigilanza, vicino all'uscita della stazione hanno visto il 33enne sopraggiungere a bordo di un monopattino. Alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato di nascondere qualcosa nelle tasche dei pantaloni, mostrando segni di nervosismo. Perquisito, è stato trovato in possesso di dieci grammi di hashish confezionati e pronti per la vendita. L'uomo è stato arrestato, la sostanza è stata sequestrata così come il monopattino usato per lo spaccio.