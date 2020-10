Milano, rapina con pistola in gioielleria: arrestato 59enne

Gli agenti di polizia sono intervenuti dopo la segnalazione di un colpo in corso, sono entrati nella gioielleria dal retro e hanno sorpreso l'uomo armato di pistola semiautomatica con colpo in canna

Arrestato a Milano un uomo di 59 anni, accusato di aver compiuto una rapina in una gioielleria in via Orefici armato di pistola, portando via orologi del valore di 68 mila euro.

L'arresto

Alle 16 di ieri gli agenti della sezione motociclisti Nibbio, del commissariato Centro e della Squadra Mobile, sono intervenuti dopo la segnalazione di un colpo in corso alla Orologeria Duomo. I poliziotti sono entrati nella gioielleria dal retro e hanno sorpreso l'uomo, un incensurato di origini romene, armato di pistola semiautomatica con colpo in canna. Accanto a sè aveva un sacchetto di carta con la refurtiva: 12 orologi tra cui vari Rolex.