Milano, incidente in monopattino in via Arconati: due feriti

Due ragazzi di 32 e 34 anni sono rimasti feriti a Milano in un incidente avvenuto la scorsa notte mentre i due erano a bordo di un monopattino elettrico in via Costanza Arconati. Il 32enne ha riportato un trauma facciale ed è ricoverato al Policlinico. Nello stesso ospedale è stata ricoverata anche la 34enne. A quanto si apprende, i due viaggiavano sullo stesso mezzo elettrico e sono caduti. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.