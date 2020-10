Incidente su A9, camion perde carico: danni a una quindicina di auto

Dal mezzo, che viaggiava in direzione Milano, sono caduti diversi frammenti che hanno provocato forature agli pneumatici o rovinato i cerchioni delle vetture in transito

Incidente questa mattina lungo l'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, tra le uscite di Lomazzo e Turate. Un camion che viaggiava in direzione Milano ha perso la "rampa" utilizzata per fare salire mezzi di lavoro sul rimorchio, causando danni a una quindicina di automobili. Dal mezzo sono caduti diversi frammenti che hanno provocato forature agli pneumatici o rovinato i cerchioni delle vetture in transito. Sul tratto autostradale interessato dall’incidente si sono create delle code per consentire il recupero delle auto coinvolte, ma il traffico è tornato regolare già nella tarda mattinata.