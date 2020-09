Caso Diasorin, Fontana ricorre a Riesame di Pavia su blitz finanza

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, e la responsabile della segreteria della presidenza regionale, Giulia Martinelli, hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Pavia contro l'operazione di acquisizione della guardia di finanza di Pavia del 23 settembre. Durante il blitz, disposto dalla Procura pavese nell'inchiesta sul caso Diasorin-San Matteo, è stata effettuata copia forense dei contenuti, in particolare della messaggistica, dei telefoni dei tre, i quali non risultano indagati, e di altre persone. I ricorsi al Riesame di Pavia sono stati depositati ieri dalle difese.

Il legale: "Convinti ci siano state violazioni di carattere costituzionale"

"Siamo convinti - ha spiegato il legale di Fontana, l'avvocato Jacopo Pensa - che vi siano state, nelle modalità di ricerca sui telefoni, violazioni di carattere costituzionale e di principi stabiliti dalla Cassazione". Sia Fontana che il suo legale avevano già definito "troppo invasivo" il blitz con cui una settimana fa all'alba la guardia di finanza di Pavia si era recata a casa del governatore, ma anche di altre persone, per acquisire le chat e i messaggi sul cellulare. Il legale aveva fin da subito contestato l'operazione in quanto è stato copiato tutto il contenuto, anche quello riservato o legato a rapporti istituzionali o personali, in un'inchiesta in cui non Fontana non è indagato. La Procura pavese aveva precisato che l'attività di ricerca sui telefoni rimarrà circoscritta ai temi dell'indagine. "È assolutamente doveroso - ha chiarito l'avvocato Pensa - che ci sia un vaglio giurisdizionale e per questo lo abbiamo richiesto".