Delebio, si addormenta con sigaretta accesa: rogo in camera

Sul posto sono intervenuti i pompieri, allertati dal figlio che, dormendo una camera accanto a quello della donna, è riuscito a mettere in salvo la madre

Un'anziana disabile è stata ricoverata nella notte nell'ospedale di Sondrio per una seria intossicazione da fumi che si sono sprigionati nella sua camera da letto per un incendio. È accaduto a Delebio, in provincia di Sondrio.

L'allarme

Sul posto sono intervenuti i pompieri, allertati dal figlio che, dormendo una camera accanto a quello della donna su sedia a rotelle, è riuscito a mettere in salvo la madre. L'alloggio è stato distrutto dalle fiamme e dichiarato inagibile. È probabile che la pensionata si sia addormentata sulla sedia a rotelle con la sigaretta accesa e il fuoco ha prima avvolto le tende della stanza e poi il resto.