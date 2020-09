Trenord, lo sciopero oggi in Lombardia: gli orari

Sciopero Trenord oggi in Lombardia: il sindacato di base dei ferrovieri Or.Sa. ha proclamato un'agitazione che coinvolgerà il servizio dalle 10.01 alle 18: circoleranno i treni con partenza entro le ore 10 e arrivo alla destinazione finale entro le 11. Le fasce di garanzia non sono interessate dallo sciopero. Per quanto riguarda i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa, circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa e Stabio.

La nota dell'azienda

Trenord ha fatto sapere che "i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni". "Trenord - prosegue la nota - invita i viaggiatori a evitare assembramenti nelle stazioni alla ripresa della circolazione. Una volta raggiunto il carico massimo consentito dalle disposizioni nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, la salita sarà vietata e i flussi deviati sui treni successivi".