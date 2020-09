La vicenda è accaduta in via Rubattino. L'uomo è stato portato in ambulanza dagli operatori del 118. Sono intervenuti gli agenti della questura

A Milano un operaio di 34 anni è rimasto folgorato, ed è ora in gravi condizioni, mentre lavorava in una ditta di via Rubattino. L'uomo è stato portato in ambulanza dagli operatori del 118. Sono intervenuti gli agenti della questura.