Bergamo, precipita per 400 metri sul monte Venturosa: morto 22enne

Un ragazzo di 22 anni è morto nella Bergamasca precipitando per circa 400 metri in un dirupo sul monte Venturosa, tra i territori comunali di San Giovanni Bianco e Camerata Cornello, in valle Brembana. Il giovane era impegnato in una escursione con due amici, i quali dopo l'incidente hanno dato l'allarme al 112. Sul posto è intervenuto il 118 che ha inviato l'elisoccorso, ma l'équipe non ha potuto far altro che recuperare il corpo ormai senza vita del ragazzo.