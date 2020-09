Bergamo, tenta di rapinare e palpeggia una donna di 89 anni

I carabinieri hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 38 anni - di origini marocchine - ritenuto di due tentate rapine e di violenza sessuale ai danni di una pensionata di 89 anni resosi responsabile a Medolago il 13 e il 20 settembre.

La vicenda

Le tentate rapine sono accadute per strada nei pressi dell'abitazione della donna e, in un caso, la vittima ha subito lesioni ed è stata toccata nelle parti intime. I militari hanno individuato e fermato l'uomo a Solza, sempre in provincia di Bergamo.