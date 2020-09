Dresano, precipita dal tetto di un capannone: grave 35enne

Un uomo di 35 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Dresano, in provincia di Milano, da un'altezza di circa sei metri. A quanto si apprende, ha riportato un trauma toracico e lesioni a un gomito e all'anca. Le condizioni del 35enne sono gravi, ma non viene giudicato dai sanitari in pericolo di vita. Sono in corso indagini per appurare se l'uomo stesse lavorando sul tetto, quindi se si tratti di un incidente sul lavoro, oppure no.