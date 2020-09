Valtellina, spaccio di cocaina: otto arresti

In manette anche due donne. In uno dei blitz sequestrati oltre 10mila euro in contanti, 80 grammi di cocaina, 700 di marijuana e 320 franchi, in quanto fra i clienti c'erano pure consumatori della confinante Svizzera

Spaccio di cocaina, eroina e marjiuana. Anche a minorenni. La vicenda è accaduta in Valtellina e ha portato all'arresto di otto persone, tra cui due donne.

Gli arresti

Sono stati arrestati ieri, in due distinte operazioni, dai carabinieri. Tutti in carcere, fra cui un imbianchino che usava l'auto della ditta per trasportare lo stupefacente dopo gli ordinativi dei capi, tranne le due moglie, agli arresti domiciliari. In uno dei blitz sequestrati oltre 10mila euro in contanti, 80 grammi di cocaina, 700 di marijuana e 320 franchi, in quanto fra i clienti c'erano pure consumatori della confinante Svizzera.