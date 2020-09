Incidente sul lavoro a Milano, operaio precipita da impalcatura: grave

Un 23enne è caduto dalla struttura alta 10 metri in piazza Liberty: è stato trasportato all’ospedale Policlinico con fratture scomposte alle gambe. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica

