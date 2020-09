Milano, truffa sui diamanti: scoperte altre 280 vittime

La Procura di Milano ha chiuso un nuovo filone dell'inchiesta in vista della richiesta di rinvio a giudizio di 72 indagati, tra i quali molti già coinvolti nella prima tranche come Maurizio Sacchi, ai tempi titolare della Dpi, società leader nel settore e gli ex ad di Banca Aletti Maurizio Faroni e Maurizio Zancarano, per la truffa sulla vendita di diamanti a prezzi gonfiati ai danni di moltissimi compratori, tra i quali anche vip come Vasco Rossi, Federica Panicucci e Simona Tagli.

Le indagini

Il pm Grazia Colacicco titolare dell'indagine, nell'atto di chiusura del nuovo filone di indagine ha individuato nuovi episodi di truffa e quasi 280 nuove vittime del sistema che ha portato al circa mezzo milioni di profitti illeciti. Tra le banche citate nell'atto, oltre a Banco Aletti poi Banco Bpm, anche Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps con alcuni degli allora manager. Faroni che divenne per altro ex dg di Banco Popolare si era dimesso quando venne a galla il procedimento penale. Le accuse a vario titolo solo truffa e autoriciclaggio.