Milano, truffa diamanti: arrestato imprenditore

La guardia di finanza di Milano ha arrestato M.S., titolare di Dpi, società nel settore della promozione della vendita di diamanti attiva soprattutto nel Nord Italia, con l'accusa di autoriciclaggio.

L'inchiesta

L'operazione è uno sviluppo dell'inchiesta sulla truffa dei diamanti coordinata dal pm Grazia Colacicco, che ha visto tra le vittime Vasco Rossi e Diana Bracco. L'indagine nel febbraio 2019 aveva portato al sequestro di beni per oltre 700 milioni, nonché nel gennaio 2020 al sequestro di quote societarie e attività finanziarie per circa 34 milioni di euro.

Gli sviluppi

Gli ulteriori sviluppi investigativi hanno consentito di ricostruire una complessa operazione di riciclaggio, "strutturata" con il contributo di un imprenditore operante nel settore finanziario (già sottoposto a misura cautelare in carcere nei giorni scorsi) per occultare, attraverso l'interposizione di società operanti nel Centro e nel Nord Italia nei più diversificati settori economici, parte dei proventi della truffa realizzata ai danni dei risparmiatori.

Denunciata la compagna dell'imprenditore

Intanto i militari della Guardia di Finanza di Osimo (Ancona) hanno denunciato la compagna di M. S. per un'operazione di riciclaggio da dieci milioni e mezzo di euro. Si tratta di denaro, secondo gli investigatori, frutto delle attività illecite dell'imprenditore nella commercializzazione di diamanti come bene rifugio, denaro poi fatto rientrare in Italia e 'ripulito' con sofisticate operazioni finanziarie. Circa 2,5 milioni di euro sono stati impiegati per l'acquisto di una villa con piscina a Porto Recanati (Macerata), che è stata poi sequestrata (il provvedimento è stato confermato anche in Cassazione). Altri 7 milioni di euro sono stati utilizzati da M. S. per regolarizzare, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, la propria posizione fiscale. Con l'operazione '100 carati' i militari della Tenenza di Osimo hanno sviluppato autonomamente elementi informativi pervenuti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.