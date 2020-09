Milano, scippa anziano davanti ospedale: preso

A Milano la polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni, di origini marocchine, per rapina aggravata nei confronti di un pensionato di 83 anni, aggredito nei pressi di un ospedale.

La vicenda

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio in via Pio II, a pochi passi dal San Carlo Borromeo. Gli agenti del commissariato Bonola erano in servizio nella zona e hjanno notato il 23enne aggirarsi in zona e lo hanno seguito, sorprendendolo subito dopo averlo visto strappare la collanina d'oro all'83enne, che nella caduta ha riportato escoriazioni giudicate guaribili in quattro giorni.