Torna in carcere il boss ergastolano Pasquale Zagaria

Pasquale Zagaria, ergastolano e fratello del capo clan dei Casalesi Michele, torna in carcere. Questa mattina il boss, soprannominato "Bin Laden", è stato trasferito nel carcere di Opera a Milano, la struttura individuata dal Dap come luogo idoneo per la detenzione. Zagaria si trovava ai domiciliari in casa di un familiare a Brescia dallo scorso aprile, quando, durante la fase acuta dell'emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO), venne scarcerato per motivi di salute dal giudice di sorveglianza di Sassari, lo stesso che ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale contro il decreto Bonafede, sottolineando la violazione di principi fondamentali come quelli contenuti negli articoli 3 (principio di eguaglianza), 27 (principio di umanità della pena) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione, ma anche gli articoli 102 e 104 relativi all'ordinamento della Giustizia, perché realizzerebbe un'illegittima ingerenza del potere esecutivo-legislativo in quello giurisdizionale.